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Імперативний мандат: "Слуга народу" може відкликати 61 місцевого депутата 

Вівторок, 18 січня 2022, 15:55
Імперативний мандат: Слуга народу може відкликати 61 місцевого депутата 
Олена Шуляк, фото з сайту "Слуги народу"

Партія "Слуга народу" підготувала попередній список зі 61 депутата місцевих рад, до якого може бути застосовано процедуру імперативного мандата.

Джерело: голова президентської партії Олена Шуляк агентству "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Уже є попередні списки від обласних організацій щодо депутатів місцевих рад, до яких може бути застосовано процедуру імперативного мандата. Станом на сьогодні в цьому списку 61 особа з усієї України. 

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Але зараз щодо кожного конкретного випадку ми розглядаємо кандидатів, тому, звісно, ця цифра може бути змінена і в бік збільшення, і в бік зменшення.

Загалом кількість депутатів місцевих рад від "Слуги народу" становить 6 407, тому 61 депутат, поданий обласними організаціями на імперативний мандат, – це дуже невеликий відсоток".

Деталі: Шуляк повідомила, що 27 січня партія планує провести засідання одного зі своїх керівних органів – Національної ради громад, членами якої є голови всіх обласних організацій і міських організації міст Києва і Кривого Рогу.

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На ньому й обговорять кандидатури місцевих депутатів, щодо яких слід застосувати імперативний мандат.

Пряма мова: "На центральному рівні ми вже подивилися, попрацювали з юристами. Але оскільки цю процедуру ми проходимо вперше, хотілося б, щоб вона була максимально прозорою, зрозумілою для всіх учасників: чому до того чи іншого депутата місцевої ради це застосовується. Необхідно проаналізувати всі голосування, відвідування пленарних засідань сесій, постійних комісій.

Згідно з законодавством, імперативний мандат застосовується у разі, якщо депутат не ввійшов до фракції, був виключений з неї або коли він не голосує відповідно до рішень фракції. 

Водночас ми обов'язково моніторимо ситуацію щодо того, чи працює місцевий депутат узагалі, тому що якщо він не відвідує засідань без поважної причини, то він не повинен представляти інтереси виборців, оскільки просто не виконує своїх обов'язків".

Цьому передувало: Наприкінці 2021 року Олена Шуляк анонсувала, що на початку 2022 року партія "Слуга народу" ухвалить перші рішення щодо застосування імперативного мандату до місцевих депутатів від політсили.

Знати більше: Імперативний мандат – механізм відкликання депутата за народною ініціативою

Теми: Слуга народупартіїмісцева владазаконодавство
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