Императивный мандат: "Слуга народа" может отозвать 61 местного депутата

Партия "Слуга народа" подготовила предварительный список из 61 депутата местных советов, к которому может быть применена процедура императивного мандата.

Источник: глава президентской партии Елена Шуляк агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Уже есть предварительные списки от областных организаций относительно депутатов местных советов, к которым может быть применена процедура императивного мандата. По состоянию на сегодняшний день, в этом списке 61 человек со всей Украины.

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Но сейчас в каждом конкретном случае мы рассматриваем кандидатов, поэтому, конечно, эта цифра может быть изменена и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения.

В целом количество депутатов местных советов от "Слуги народа" составляет 6 407, поэтому 61 ​​депутат, поданный областными организациями на императивный мандат, – это очень небольшой процент".

Детали: Шуляк сообщила, что 27 января партия планирует провести заседание одного из своих руководящих органов – Национального совета общин, членами которого являются главы всех областных организаций и городских организаций городов Киева и Кривого Рога.

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На нем и обсудят кандидатуры местных депутатов, в отношении которых следует применить императивный мандат.

Прямая речь: "На центральном уровне мы уже посмотрели, поработали с юристами. Но поскольку эту процедуру мы проходим впервые, хотелось бы, чтобы она была максимально прозрачной, понятной всем участникам: почему к тому или иному депутату местного совета это применяется. Необходимо проанализировать все голосования, посещение пленарных заседаний сессий, постоянных комиссий.

Согласно законодательству, императивный мандат применяется в случае если депутат не вошел во фракцию, был исключен из нее или когда он не голосует в соответствии с решениями фракции.

В то же время, мы обязательно мониторим ситуацию относительно того, работает ли местный депутат вообще, потому что если он не посещает заседания без уважительной причины, то он не должен представлять интересы избирателей, поскольку просто не выполняет свои обязанности".

Этому предшествовало: В конце 2021 года Елена Шуляк анонсировала, что в начале 2022 года партия "Слуга народа" примет первые решения по применению императивного мандата к местным депутатам от политсилы.

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