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Представники ФІБА приїхали в Україну, щоб перевірити готовність до проведення Євробаскету-25

Вівторок, 18 січня 2022, 17:42
фото: оп

Представники ФІБА Європа прибули до України з метою оцінки стану готовності до проведення змагань у Києві та Львові, заявлених Федерацією баскетболу України як міста, що прийматимуть чемпіонат.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про плани спорудження в Києві багатофункціональної спортивної арени на 15 тис. 880 глядачів, яка буде розташована на лівому березі Дніпра, біля Міжнародного виставкового центру, та відповідатиме всім вимогам для проведення фінального етапу Євробаскету-2025.

Введення її в експлуатацію очікується у грудні 2024 року. Поблизу заплановано створити велику паркову зону.

 

Крім того, комісія ФІБА Європа 17 січня відвідала Львів, де ознайомилася з проектом будівництва багатофункціональної арени на 10 тис. глядацьких місць. Цей майданчик зможе приймати ігри групового етапу турніру.

Арена має бути готова не пізніше листопада 2024 року.

 

За його словами, крім цих арен, будують багатофункціональні комплекси, розраховані на меншу кількість глядачів, ще в кількох українських містах.

Керівник відділу змагань ФІБА Європа Любомир Мандич зі свого боку наголосив, що для них дуже важливо спостерігати таку потужну підтримку заявки на проведення Євробаскету на рівні керівництва Української держави та побачити чіткі конкретні плани.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський запропонував організувати спільне проведення Україною й Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу.

Українська правда
Теми: спортКиївЛьвівОфіс президентаЄвропа
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