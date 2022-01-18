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Представители ФИБА приехали в Украину, чтобы проверить готовность к проведению Евробаскета-25

Вторник, 18 января 2022, 16:42
Представители ФИБА приехали в Украину, чтобы проверить готовность к проведению Евробаскета-25
фото: оп

Представители ФИБА Европа прибыли в Украину для оценки состояния готовности к проведению соревнований в Киеве и Львове, заявленных Федерацией баскетбола Украины как города, которые будут принимать чемпионат.

Источник: Офис президента

Детали: Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о планах постройки в Киеве многофункциональной спортивной арены на 15 тыс. 880 зрителей, которая будет расположена на левом берегу Днепра, возле Международного выставочного центра, и будет отвечать всем требованиям для проведения финального этапа Евробаскета-2025.

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Ввод ее в эксплуатацию ожидается в декабре 2024 года. Поблизости планируется создать большую парковую зону.

 

Кроме того, комиссия ФИБА Европа 17 января посетила Львов, где ознакомилась с проектом строительства многофункциональной арены на 10 тыс. зрительских мест. Эта площадка сможет принимать игры группового этапа турнира.

Арена должна быть готова не позже ноября 2024 года.

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По его словам, кроме этих арен строят многофункциональные комплексы, рассчитанные на меньшее количество зрителей, еще в нескольких украинских городах.

Руководитель отдела соревнований ФИБА Европа Любомир Мандич отметил, что для них очень важно наблюдать такую ​​мощную поддержку заявки на проведение Евробаскета на уровне руководства Украинского государства и увидеть четкие конкретные планы.

Напомним: Президент Владимир Зеленский предложил организовать совместное проведение Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу.

Украинская правда
Темы: спортКиевЛьвовОфис президентаЕвропа
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