Представители ФИБА приехали в Украину, чтобы проверить готовность к проведению Евробаскета-25

Представители ФИБА Европа прибыли в Украину для оценки состояния готовности к проведению соревнований в Киеве и Львове, заявленных Федерацией баскетбола Украины как города, которые будут принимать чемпионат.

Источник: Офис президента

Детали: Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о планах постройки в Киеве многофункциональной спортивной арены на 15 тыс. 880 зрителей, которая будет расположена на левом берегу Днепра, возле Международного выставочного центра, и будет отвечать всем требованиям для проведения финального этапа Евробаскета-2025.

Ввод ее в эксплуатацию ожидается в декабре 2024 года. Поблизости планируется создать большую парковую зону.

Кроме того, комиссия ФИБА Европа 17 января посетила Львов, где ознакомилась с проектом строительства многофункциональной арены на 10 тыс. зрительских мест. Эта площадка сможет принимать игры группового этапа турнира.

Арена должна быть готова не позже ноября 2024 года.

По его словам, кроме этих арен строят многофункциональные комплексы, рассчитанные на меньшее количество зрителей, еще в нескольких украинских городах.

Руководитель отдела соревнований ФИБА Европа Любомир Мандич отметил, что для них очень важно наблюдать такую ​​мощную поддержку заявки на проведение Евробаскета на уровне руководства Украинского государства и увидеть четкие конкретные планы.

Напомним: Президент Владимир Зеленский предложил организовать совместное проведение Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу.