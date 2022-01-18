Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Представители ФИБА приехали в Украину, чтобы проверить готовность к проведению Евробаскета-25

Вторник, 18 января 2022, 17:42
фото: оп

Представители ФИБА Европа прибыли в Украину для оценки состояния готовности к проведению соревнований в Киеве и Львове, заявленных Федерацией баскетбола Украины как города, которые будут принимать чемпионат.

Источник: Офис президента

Детали: Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о планах постройки в Киеве многофункциональной спортивной арены на 15 тыс. 880 зрителей, которая будет расположена на левом берегу Днепра, возле Международного выставочного центра, и будет отвечать всем требованиям для проведения финального этапа Евробаскета-2025.

Ввод ее в эксплуатацию ожидается в декабре 2024 года. Поблизости планируется создать большую парковую зону.

 

Кроме того, комиссия ФИБА Европа 17 января посетила Львов, где ознакомилась с проектом строительства многофункциональной арены на 10 тыс. зрительских мест. Эта площадка сможет принимать игры группового этапа турнира.

Арена должна быть готова не позже ноября 2024 года.

 

По его словам, кроме этих арен строят многофункциональные комплексы, рассчитанные на меньшее количество зрителей, еще в нескольких украинских городах.

Руководитель отдела соревнований ФИБА Европа Любомир Мандич отметил, что для них очень важно наблюдать такую ​​мощную поддержку заявки на проведение Евробаскета на уровне руководства Украинского государства и увидеть четкие конкретные планы.

Напомним: Президент Владимир Зеленский предложил организовать совместное проведение Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу.

Украинская правда
Темы: спортКиевЛьвовОфис президентаЕвропа


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЛукашенко обещает стянуть на границу с Украиной "целый контингент"

НАТО направляет корабли и истребители на восточный фланг из-за российской угрозы

Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве

Украинцы получили возможность купить лекарства за "ковидную тысячу"

"Не видим причин": ЕС не планирует эвакуировать семьи дипломатов из Украины

Рейтинг партий: "Европейская солидарность" вырвалась в лидеры

Все новости...
спорт
Невакцинированному Джоковичу напомнили о ковидных правилах турнира в Испании
Джокович в маске прилетел в Дубай, Australian Open начался без него
Невакцинированного Джоковича депортируют из Австралии – суд
Последние новости
12:02
В Израиле заявили, что 4 доза COVID-вакцины лучше защищает пожилых людей от тяжелого течения болезни, чем третья
11:59
В ОП не считают "тревожным сигналом" эвакуацию дипломатов США из Киева
11:51
Курс валют на 24 января: межбанк, "черный" и наличные рынки
11:42
видеоЛукашенко обещает стянуть на границу с Украиной "целый контингент"
11:41
НАТО направляет корабли и истребители на восточный фланг из-за российской угрозы
11:36
инфографикаУкраинцы преимущественно не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок
11:31
Верховный суд постановил снести многоэтажку во Львове
11:30
Половина украинцев за досрочные выборы Рады и президента
11:21
фотоОт столичного бизнесмена насилием требовали 1 млн долларов несуществующего долга
10:55
Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве
Все новости...