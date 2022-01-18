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Після зустрічі із Зеленським, Алієв поговорив телефоном з Путіним про Україну

Вівторок, 18 січня 2022, 17:58
Алієв і Путін проводять офіційну зустріч у Сочі в листопаді 2021 року. фото: пресслужба адміністрації президента Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним стосовно України.

Джерело: пресслужба Кремля

Деталі: Згідно з версією держави-агресора Росії, президенти поспілкувались стосовно безпекової ситуації в Україні та Казахстані. Зокрема, в повідомленні Кремля вказано, що в ході розмови "виражено задоволення стабілізації ситуації в Казахстані" внаслідок нещодавньої інтервенції військових країн-членів альянсу ОДКБ.

Крім того, Путін розповів Алієву про перемовини Росії з НАТО та США щодо надання гарантій нерозширення альянсу.

Перед цим, остання телефонна розмова між президентами відбулась 24 грудня з нагоди 60-річного ювілея Алієва.

Що було раніше: У ході візиту Алієва до Києва 14 січня, Україна та Азербайджан зобов’язалися підтримувати суверенітет та територіальну цілісність одне одного.

Українська правда
Теми: АзербайджанРосіявійнаПутінАлієв
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