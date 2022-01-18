Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После встречи с Зеленским, Алиев поговорил по телефону с Путиным об Украине

Вторник, 18 января 2022, 16:58
После встречи с Зеленским, Алиев поговорил по телефону с Путиным об Украине
Алиев и Путин проводят официальную встречу в Сочи в ноябре 2021 года. Фото: пресс-служба администрации президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в частности касательно вопрос об Украине.

Источник: пресс-служба Кремля

Детали: Согласно версии государства-агрессора России, президенты пообщались по поводу ситуации безопасности в Украине и Казахстане. В частности, в сообщении Кремля указано, что в ходе разговора "выражено удовлетворение стабилизации ситуации в Казахстане" в результате недавней интервенции военных стран-членов альянса ОДКБ.

Реклама:

Кроме того, Путин рассказал Алиеву о переговорах России с НАТО и США о предоставлении гарантий нерасширения альянса.

Перед этим последний телефонный разговор между президентами состоялся 24 декабря по случаю 60-летнего юбилея Алиева.

Что было раньше: В ходе визита Алиева в Киев 14 января Украина и Азербайджан обязались поддерживать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда
Темы: АзербайджанРосcиявойнаПутинАлиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Азербайджан
Армения заявила об обстреле Азербайджаном наблюдателей ЕС – те не уточнили, кто это сделал
Азербайджан будет обучать украинских саперов
Эрдоган считает, что российские военные покинут Карабах до 2025 года
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: