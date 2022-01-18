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После встречи с Зеленским, Алиев поговорил по телефону с Путиным об Украине

Вторник, 18 января 2022, 17:58
Алиев и Путин проводят официальную встречу в Сочи в ноябре 2021 года. Фото: пресс-служба администрации президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в частности касательно вопрос об Украине.

Источник: пресс-служба Кремля

Детали: Согласно версии государства-агрессора России, президенты пообщались по поводу ситуации безопасности в Украине и Казахстане. В частности, в сообщении Кремля указано, что в ходе разговора "выражено удовлетворение стабилизации ситуации в Казахстане" в результате недавней интервенции военных стран-членов альянса ОДКБ.

Кроме того, Путин рассказал Алиеву о переговорах России с НАТО и США о предоставлении гарантий нерасширения альянса.

Перед этим последний телефонный разговор между президентами состоялся 24 декабря по случаю 60-летнего юбилея Алиева.

Что было раньше: В ходе визита Алиева в Киев 14 января Украина и Азербайджан обязались поддерживать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Украинская правда
Темы: АзербайджанРосcиявойнаПутинАлиев


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