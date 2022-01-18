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У пожежі на Чернігівщині загинуло троє дітей

Вівторок, 18 січня 2022, 19:10
Ілюстративне фото unsplash

У пожежі в приватному будинку в селі Браниця в Чернігівській області загинули троє дітей віком 3-4 роки та ще одна людина.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "18 січня о 18:35 до ДСНС надійшла інформація, що о 16:44 у с. Браниця Ніжинського району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 4 особи, з них 3 дитини (2017 – 2018 р.н.). 

О 17:25 пожежу локалізовано на площі 56 м кв. О 18:48 - ліквідовано".

Деталі: У повідомленні ДСНС нагадали про правила безпеки з електричними та газовими обігрівачами.

Нагадаємо: 10 січня рятувальники знайшли трьох людей мертвими у власному будинку на Харківщині. Тоді попередньою версією розглядали отруєння чадним газом від обігрівачів у приміщенні.

Українська правда
Теми: Чернігівська областьДСНСпожежадіти
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