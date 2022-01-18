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В пожаре в Черниговской области погибли трое детей

Вторник, 18 января 2022, 18:10
В пожаре в Черниговской области погибли трое детей
Иллюстративное фото unsplash

В пожаре в частном доме в селе Браница в Черниговской области погибли трое детей в возрасте 3-4 лет и еще один человек.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "18 января в 18:35 в ГСЧС поступила информация, что в 16:44 в с. Браница Нежинского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2017 – 2018 года рождения).

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В 17:25 пожар локализован на площади 56 м кв. В 18:48 – ликвидирован".

Детали: В сообщении ГСЧС напомнили о правилах безопасности с электрическими и газовыми обогревателями.

Напомним: 10 января спасатели нашли трех человек мертвыми в собственном доме Харьковской области. Тогда предварительной версией рассматривали отравление угарным газом от обогревателей в помещении.

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Украинская правда
Темы: Черниговская областьГСЧСпожардети
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