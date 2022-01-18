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Цього року ми не зможемо побороти Covid – ВООЗ

Вівторок, 18 січня 2022, 19:16
FABRICE COFFRINI/AFP VIA GETTY IMAGES

Глава служби надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Райан заявив, що майже половину населення світу вакцинували проти коронавірусу. Проте відомство впевнене, що у 2022 році людство не зможе побороти коронавірус.

Джерело: Райан під час Всесвітнього економічного форуму онлайн, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Райана: "Близько половини населення Землі отримали дві дози вакцини.

В Африці рівень вакцинації знаходиться лише на рівні 7%. І тому, хоча вакцинація і триває, є країни, які фактично залишаються поза цим процесом. І нам треба добитися справедливості та захищати найбільш незахищені групи у всіх країнах при боротьбі з цим вірусом.

У цьому році ми не зможемо побороти вірус, і ніколи не зможемо зупинити вірус. Ці пандемічні віруси вже є складовою нашої екосистеми. Але ми можемо добитися припинення цієї надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, яку гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус проголосив у січні 2020 року".

Деталі: За даними ВООЗ, є великі відмінності у частці вакцинованих людей у різних частинах світу. Передусім, низький рівень вакцинованих від COVID-19 спостерігається у країнах з низьким рівнем розвитку.

Нагадаємо: Станом на 18 січня МОЗ позначає 4 області України як помаранчеву зону епідемічної небезпеки через Covid-19, решта – жовті.

Теми: коронавірусВООЗ
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