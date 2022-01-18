В Україні побільшало "помаранчевих" зон Covid-19
Вівторок, 18 січня 2022, 09:36
Станом на 18 січня Міністерство охорони здоров'я позначає 4 області як помаранчеву зону епідемічної небезпеки через Covid-19, решта – жовті.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Йдеться про Івано-Франківську, Рівненську, Сумську та Чернівецьку області.
Зокрема, на Франківщині перевищені 3 показники: кількості нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій.
У Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях критичний показник нових випадків.
"Помаранчевий" рівень епіднебезпеки не відрізняється за нормами карантину від "жовтого", він сигналізує, що згодом область може потрапити до "червоної" зони (за рішенням державної комісії з надзвичайних ситуацій).
Нагадаємо:
- В Україні станом на 16 січня у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки були дві області – Івано-Франківська та Сумська.
- Минулого тижня в Україні стрімко збільшилася кількість нових хворих на Covid-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла майже в два рази.
- У Кабміні прогнозують, що найближчим часом кількість нових хворих зростатиме.
Українська правда