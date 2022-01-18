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В этом году мы не сможем побороть Covid – ВОЗ

Вторник, 18 января 2022, 19:16
FABRICE COFFRINI/AFP VIA GETTY IMAGES

Глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что около половины населения мира вакцинировали против коронавируса. Однако ведомство уверено, что в 2022 году человечество не сможет побороть коронавирус.

Источник: Райан во время Всемирного экономического форума онлайн, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Райана: "Около половины населения Земли получили две дозы вакцины.

В Африке уровень вакцинации находится на уровне 7%. И поэтому, хотя вакцинация и продолжается, есть страны, которые практически остаются вне этого процесса. И нам нужно добиться справедливости и защищать самые незащищенные группы во всех странах при борьбе с этим вирусом.

В этом году мы не сможем побороть вирус и никогда не сможем остановить вирус. Эти пандемические вирусы уже являются составной частью нашей экосистемы. Но мы можем добиться прекращения этой чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, которую гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреес провозгласил в январе 2020 года".

Детали: По данным ВОЗ, есть большие отличия в доле вакцинированных людей в разных частях света. В первую очередь, низкий уровень вакцинированных от COVID-19 наблюдается в странах с низким уровнем развития.

Напомним: По состоянию на 18 января Минздрав обозначает 4 области как оранжевую зону эпидемической опасности из-за Covid-19, остальные желтые.

Темы: коронавирусВОЗ


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