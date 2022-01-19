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За тиждень захворюваність на Covid у світі зросла на 20% – ВООЗ

Середа, 19 січня 2022, 01:50
За тиждень захворюваність на Covid у світі зросла на 20% – ВООЗ
Фото: Getty Images

З 10 по 16 січня у світі зросла кількість нових випадків COVID-19 на 20% у порівнянні з попереднім тижнем, при цьому смертність від коронавірусу залишилася на тому ж рівні.

Джерело: звіт ВООЗ

Дослівно: "Цього тижня в шести регіонах ВООЗ було зареєстровано понад 18 мільйонів нових випадків, що на 20% більше, ніж минулого тижня.

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Також повідомлялося про понад 45 000 нових смертей. Станом на 16 січня у всьому світі зареєстровано понад 323 мільйони підтверджених випадків та понад 5,5 мільйона смертей".

Деталі: Незважаючи на уповільнення зростання захворюваності на глобальному рівні, усі регіони повідомляють про зростання захворюваності щотижня, за винятком Африканського регіону, де заявили про зниження на 27%.

Регіон Південно-Східної Азії повідомив про найбільше зростання нових випадків минулого тижня (145%), за ним слідує регіон Східного Середземномор’я (68%).

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Кількість нових щотижневих смертей зросла в регіонах Південно-Східної Азії (12%) та Америки (7%), але залишилася приблизно на тому ж рівні, що й минулого тижня в інших регіонах.

Нагадаємо: Глава служби надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Райан заявив, що майже половину населення світу вакцинували проти коронавірусу. Проте відомство впевнене, що у 2022 році людство не зможе побороти коронавірус.

Українська правда
Теми: коронавірусохорона здоров'я
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