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За неделю заболеваемость Covid в мире возросла на 20% – ВОЗ

Среда, 19 января 2022, 01:50
За неделю заболеваемость Covid в мире возросла на 20% – ВОЗ
Фото: Getty Images

С 10 по 16 января в мире выросло количество новых случаев COVID-19 на 20% по сравнению с предыдущей неделей, при этом смертность от коронавируса осталась на том же уровне.

Источник: отчет ВОЗ

Дословно: "На этой неделе в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано более 18 миллионов новых случаев, что на 20% больше, чем на прошлой неделе.

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Также сообщалось о более чем 45 000 новых смертях. По состоянию на 16 января во всем мире зарегистрировано более 323 миллиона подтвержденных случаев и более 5,5 миллионов смертей".

Детали: Несмотря на замедление роста заболеваемости на глобальном уровне, все регионы сообщают о росте заболеваемости еженедельно, за исключением Африканского региона, где заявили о снижении на 27%.

Регион Юго-Восточной Азии сообщил о наибольшем росте новых случаев на прошлой неделе (145%), за ним следует регион Восточного Средиземноморья (68%).

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Число новых еженедельных смертей возросло в регионах Юго-Восточной Азии (12%) и Америки (7%), но осталось примерно на том же уровне, что и на прошлой неделе в других регионах.

Напомним: Глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что около половины населения мира вакцинировали против коронавируса. Однако ведомство уверено, что в 2022 году человечество не сможет побороть коронавирус.

Украинская правда
Темы: коронавирусздравоохранение
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