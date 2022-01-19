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США готові надати Україні "додаткову підтримку" у сфері безпеки – Пентагон

Середа, 19 січня 2022, 02:54
США готові надати Україні додаткову підтримку у сфері безпеки – Пентагон
Кірбі, фото: Getty Images

Міністерство оборони Штатів готове надати більшу підтримку армії України.

Джерело: речник оборонного відомства США Джон Кірбі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми продовжуватимемо відстежувати ситуацію на місцях, і якщо нам буде потрібно прийняти рішення з метою посилення захисту, ми це зробимо".

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Деталі: За словами Кірбі, Пентагон надалі спостерігає численну присутність російських військ у західній частині РФ – навколо східного й північно-східного кордону України.

Це, підкреслив він, викликає стурбованість, оскільки вказує на небажання росіян сприяти деескалації.

Речник оборонного відомства зауважив, що Сполучені Штати "продовжать шукати способи допомогти Україні захистити себе", у тому числі шляхом надання "додаткової підтримки" у сфері безпеки.

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Він нагадав, що в Україні зараз перебувають на ротаційній основі інструктори Національної гвардії штату Флорида, які забезпечують консультативну допомогу українським колегам. Кірбі підкреслив, що ця місія продовжить свою роботу.

Водночас, за його словами, "наразі немає планів щодо розміщення додаткових сил на ротаційній основі в Україні, і [немає] жодних змін у тому, чим займається Національна гвардія Флориди на місцях".

Нагадаємо: У Білому домі заявили, що Росія готова розпочати повномасштабне вторгнення до України будь-якої миті.

Теми: СШАУкраїна
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