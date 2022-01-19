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США готовы предоставить Украине "дополнительную поддержку" в сфере безопасности – Пентагон

Среда, 19 января 2022, 03:54
Кирби, фото: Getty Images

Министерство обороны Штатов готово оказать большую поддержку армии Украины.

Источник: пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы будем продолжать отслеживать ситуацию на местах, и если нам потребуется принять решение с целью усиления защиты, мы это сделаем".

Детали: По словам Кирби, Пентагон продолжает наблюдать многочисленное присутствие российских войск в западной части РФ – вокруг восточной и северо-восточной границы Украины.

Это, подчеркнул он, вызывает озабоченность, поскольку указывает на нежелание россиян способствовать деэскалации.

Представитель оборонного ведомства отметил, что Соединенные Штаты "продолжат искать способы помочь Украине защитить себя", в том числе путем предоставления "дополнительной поддержки" в сфере безопасности.

Он напомнил, что на Украине сейчас находятся на ротационной основе инструкторы Национальной гвардии штата Флорида, которые обеспечивают консультативную помощь украинским коллегам. Кирби подчеркнул, что эта миссия продолжит свою работу.

В то же время, по его словам, "пока нет планов по размещению дополнительных сил на ротационной основе в Украине, и [нет] никаких изменений в том, чем занимается Национальная гвардия Флориды на местах".

Напомним: В Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.

Темы: СШАУкраина


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