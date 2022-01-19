США готовы предоставить Украине "дополнительную поддержку" в сфере безопасности – Пентагон

Министерство обороны Штатов готово оказать большую поддержку армии Украины.

Источник: пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы будем продолжать отслеживать ситуацию на местах, и если нам потребуется принять решение с целью усиления защиты, мы это сделаем".

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Детали: По словам Кирби, Пентагон продолжает наблюдать многочисленное присутствие российских войск в западной части РФ – вокруг восточной и северо-восточной границы Украины.

Это, подчеркнул он, вызывает озабоченность, поскольку указывает на нежелание россиян способствовать деэскалации.

Представитель оборонного ведомства отметил, что Соединенные Штаты "продолжат искать способы помочь Украине защитить себя", в том числе путем предоставления "дополнительной поддержки" в сфере безопасности.

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Он напомнил, что на Украине сейчас находятся на ротационной основе инструкторы Национальной гвардии штата Флорида, которые обеспечивают консультативную помощь украинским коллегам. Кирби подчеркнул, что эта миссия продолжит свою работу.

В то же время, по его словам, "пока нет планов по размещению дополнительных сил на ротационной основе в Украине, и [нет] никаких изменений в том, чем занимается Национальная гвардия Флориды на местах".

Напомним: В Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.