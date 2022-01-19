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Понад 8 тисяч смертей від коронавірусу зафіксовано у світі

Середа, 19 січня 2022, 06:51
фото: pixabay

17 січня у світі діагностували 3 024 484 нових випадки захворювання на коронавірус. Загалом у світі за добу від недуги померли 8 043 особи.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Індії.

Зокрема, у США зафіксували майже 547 тисяч, у Франції – понад 464 тисячі і в Індії – понад 282 тисячу нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Італія і Бразилія. Україна – на 41 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 720), Росії (688), Індії (442). Загалом у світі за добу від недуги померли 8 043 особи.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Британія, Італія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 270 937 198 осіб. Наразі нараховується понад 58 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 573 439 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: Науковці прогнозують нову хвилю коронавірусу в Україні, оскільки кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно кінця грудня.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірус
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