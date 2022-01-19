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Более 8 тысяч смертей от коронавируса зафиксировано в мире

Среда, 19 января 2022, 06:51
фото: pixabay

17 января в мире диагностировали 3 024 484 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в мире за сутки от недуга умерли 8043 человека.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии.

В частности, в США зафиксировали почти 547 тысяч, во Франции – более 464 тысячт и в Индии – более 282 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Италия и Бразилия. Украина – на 41 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1720), России (688), Индии (442). Всего в мире за сутки от недуга умерли 8043 человека.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Великобритания, Италия.

За все время пандемии излечились от болезни 270 937 198 человек. В настоящее время насчитывается более 58 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5573439 смертей от COVID-19.

Напомним: Национальная академия наук Украины заявила, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости Covid-19. В Минздраве прогнозируют, что пик волны придется на февраль.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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