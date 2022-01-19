Более 8 тысяч смертей от коронавируса зафиксировано в мире
17 января в мире диагностировали 3 024 484 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в мире за сутки от недуга умерли 8043 человека.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии.
В частности, в США зафиксировали почти 547 тысяч, во Франции – более 464 тысячт и в Индии – более 282 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Италия и Бразилия. Украина – на 41 месте.
Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1720), России (688), Индии (442). Всего в мире за сутки от недуга умерли 8043 человека.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Германия.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Великобритания, Италия.
За все время пандемии излечились от болезни 270 937 198 человек. В настоящее время насчитывается более 58 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5573439 смертей от COVID-19.
Напомним: Национальная академия наук Украины заявила, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости Covid-19. В Минздраве прогнозируют, что пик волны придется на февраль.