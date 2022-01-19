Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более 8 тысяч смертей от коронавируса зафиксировано в мире

Среда, 19 января 2022, 05:51
Более 8 тысяч смертей от коронавируса зафиксировано в мире
фото: pixabay

17 января в мире диагностировали 3 024 484 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в мире за сутки от недуга умерли 8043 человека.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии.

Реклама:

В частности, в США зафиксировали почти 547 тысяч, во Франции – более 464 тысячт и в Индии – более 282 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Италия и Бразилия. Украина – на 41 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1720), России (688), Индии (442). Всего в мире за сутки от недуга умерли 8043 человека.

ВИДЕО ДНЯ

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Великобритания, Италия.

За все время пандемии излечились от болезни 270 937 198 человек. В настоящее время насчитывается более 58 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5573439 смертей от COVID-19.

Напомним: Национальная академия наук Украины заявила, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости Covid-19. В Минздраве прогнозируют, что пик волны придется на февраль.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
Все новости...
Реклама: