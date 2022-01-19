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У зоні ООС зберігається "тиша" – штаб

Середа, 19 січня 2022, 07:32
фото: штаб ООС

Упродовж 18 січня в зоні проведення ООС окупанти не порушували режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".

"Упродовж минулої доби, 18 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано".

Деталі: Раніше штаб ООС повідомляв, що "17 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню".

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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