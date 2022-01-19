Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В зоне ООС сохраняется "тишина" – штаб

Среда, 19 января 2022, 07:32
фото: штаб ООС

В течение суток 18 января в зоне проведения ООС оккупанты не нарушали режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

"За прошедшие сутки, 18 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Детали: Ранее штаб ООС сообщал, что "17 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня".

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ввел новые санкции СНБО, в частности, против австрийского архитектурного бюро

Минобороны подготовило новый приказ о военном учете женщин

Новости 21 января: Зеленский об угрозе РФ, новая волна коронавируса

Россия пригрозила "самыми серьезными последствиями", если США проигнорируют ее требования

Страны Балтии отправят Украине ракетные комплексы Stinger и Javelin

УГО заявило, что ничего не знает об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах

Все новости...
ООС
Штаб ООС: Двое суток подряд на Донбассе сохраняется "тишина"
На Донбассе расследуют гибель военного, основная версия – снова самоубийство
Россия готовит провокацию на Крещение возле Донецка – правительственные эксперты
Последние новости
05:35
Более 3,6 миллиона человек в мире заразились Covid, больше всего в США и Франции
04:34
В Украину прибыла партия летального оружия от США
03:32
WSJ: Германия отказывается выдать Эстонии разрешение передать оружие Украине
02:35
Ирландия отменила большинство Covid-ограничений после всплеска "Омикрон"
01:40
Карнавал в Рио-де-Жанейро отложили до апреля
00:35
Арабская коалиция ударила по тюрьме в Йемене, 60 погибших
23:36
Зеленский ввел новые санкции СНБО, в частности, против австрийского архитектурного бюро
23:02
Минобороны подготовило новый приказ о военном учете женщин
22:33
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии российские войска на границе
21:43
Байден обсудит 22-23 января с советниками письменные ответы на требования России
Все новости...