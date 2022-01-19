В зоне ООС сохраняется "тишина" – штаб
Среда, 19 января 2022, 07:32
В течение суток 18 января в зоне проведения ООС оккупанты не нарушали режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".
"За прошедшие сутки, 18 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".
Детали: Ранее штаб ООС сообщал, что "17 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня".
Украинская правда