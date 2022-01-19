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У Лаврова готують зустріч з Блінкеном після його візиту в Україну

Середа, 19 січня 2022, 09:55

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про підготовку зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена 21 січня у Женеві, Швейцарія.

Джерело: ТАСС

Пряма мова Захарової: "Про зустріч домовилися. Зараз ця зустріч опрацьовується, справді звучала дата 21 січня, Женева. Я бачила, що Держдеп уже її оголосив. Я можу сказати, що справді і точка, і цей час опрацьовуються зараз. Ми виходимо з того, що ця зустріч може цього дня відбутися. Зараз вона готується".

Деталі: Вона нагадала, що напередодні з ініціативи США відбулася телефонна розмова Лаврова та Блінкена, присвячена гарантіям безпеки.

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Теми: ЛавровРосіяСША
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