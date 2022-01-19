У Лаврова готовят встречу с Блинкеном после его визита в Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подготовке встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 21 января в Женеве, Швейцария.

Источник: ТАСС

Прямая речь Захаровой: "О встрече договорились. Сейчас эта встреча прорабатывается, действительно звучала дата 21 января, Женева. Я видела, что Госдеп уже ее объявил. Я могу сказать, что действительно и точка, и это время прорабатываются сейчас. Мы исходим из того, что эта встреча может в этот день состояться. Сейчас она готовится".

Детали: Она напомнила, что накануне по инициативе США состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена, посвященный гарантиям безопасности.

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