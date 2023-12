Держсекретар США прилетів до Києва

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до України.

Джерело: кореспондентка CNN Дженніфер Ханслер, речник Держдепартаменту США Нед Прайс, посольство США у Києві у Twitter

Деталі: Держсекретаря з літака зустріли представники американського посольства.

Очікується, що Блінкен 19 січня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

.@SecBlinken just arrived in Kyiv, Ukraine, and was greeted by our fantastic @USEmbassyKyiv colleagues. Later today, he’ll meet with Ukrainian President @ZelenskyyUa and FM @DmytroKuleba to reiterate our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/RLDy0q4mjw