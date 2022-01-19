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У Києві за добу понад 1200 хворих на ковід, з них 126 – дітей

Середа, 19 січня 2022, 11:32
Фото КМДА

За добу 18 січня у столиці зафіксували 1 268 нових випадків коронавірусу, 12 людей померли.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "1 268 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 12 людей померли".

Деталі: Серед нових хворих 126 дітей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (209), у Дніпровському (171) та у Солом’янському (132) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 84 хворих на коронавірус та 51 особу з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Всього за період пандемії у Києві 347 496 підтверджених випадків ковіду, 8 389 хворих померли, подолали вірус 328 527 мешканців столиці, з них 635 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Передісторія:

  • Минулого тижня в Україні стрімко збільшилася кількість нових хворих на Covid-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла майже в два рази. У Кабміні прогнозують, що найближчим часом кількість нових хворих зростатиме.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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