В Киеве за сутки более 1200 больных ковид, из них 126 – детей

За сутки 18 января в столице зафиксировали 1 268 новых случаев коронавируса, 12 человек умерли.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "1 268 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 12 человек умерли".

Детали: Среди новых больных 126 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (209), в Днепровском (171) и Соломенском (132) районах.

В больницы столицы госпитализировали 84 больных коронавирусом и 51 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего за период пандемии в Киеве 347 496 подтвержденных случаев ковида, 8 389 больных умерли, преодолели вирус 328 527 жителей столицы, из них 635 за минувшие сутки.

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