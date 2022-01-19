В Киеве за сутки более 1200 больных ковид, из них 126 – детей
За сутки 18 января в столице зафиксировали 1 268 новых случаев коронавируса, 12 человек умерли.
Источник: сайт КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко
Прямая речь Кличко: "1 268 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 12 человек умерли".
Детали: Среди новых больных 126 детей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (209), в Днепровском (171) и Соломенском (132) районах.
В больницы столицы госпитализировали 84 больных коронавирусом и 51 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего за период пандемии в Киеве 347 496 подтвержденных случаев ковида, 8 389 больных умерли, преодолели вирус 328 527 жителей столицы, из них 635 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- На прошлой неделе в Украине стремительно увеличилось количество новых больных Covid-19 – недельное количество обнаруженных случаев выросло почти в два раза. В Кабмине прогнозируют, что в ближайшее время количество новых больных будет расти.