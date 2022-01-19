Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве за сутки более 1200 больных ковид, из них 126 – детей

Среда, 19 января 2022, 11:32
Фото КГГА

За сутки 18 января в столице зафиксировали 1 268 новых случаев коронавируса, 12 человек умерли.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "1 268 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 12 человек умерли".

Детали: Среди новых больных 126 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (209), в Днепровском (171) и Соломенском (132) районах.

В больницы столицы госпитализировали 84 больных коронавирусом и 51 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего за период пандемии в Киеве 347 496 подтвержденных случаев ковида, 8 389 больных умерли, преодолели вирус 328 527 жителей столицы, из них 635 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Предыстория: 

  • На прошлой неделе в Украине стремительно увеличилось количество новых больных Covid-19 – недельное количество обнаруженных случаев выросло почти в два раза. В Кабмине прогнозируют, что в ближайшее время количество новых больных будет расти.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить

Все новости...
Киев
Самолеты не могли сесть в "Жулянах", их отправляли во Львов
Представители ФИБА приехали в Украину, чтобы проверить готовность к проведению Евробаскета-25
В Киеве могут перекрывать движение из-за визита Блинкена – УДО
Последние новости
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
19:41
Депутатов просят отклонить законопроект о "20 тысяч евро совершеннолетним"
19:29
Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет
19:23
Байден обсудит с европейскими лидерами кризис вокруг Украины
Все новости...