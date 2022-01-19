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Нова очільниця представництва НАТО почала роботу в Україні

Середа, 19 січня 2022, 13:29
Ольга Стефанішина і Карен Мактір. Фото: Офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Новопризначена глава представництва НАТО в Україні Карен Мактір почала роботу на новій посаді, провівши першу публічну зустріч з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Про хід зустрічі у вівторок йдеться на офіційній сторінці Офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook, пише "Європейська правда".

Мактір, призначена на початку року, замінила на посту Александра Віннікова, який очолював представництво НАТО в Україні з часу його заснування у березні 2016 року. Раніше Мактір обіймала посаду військового аташе посольства Великої Британії в Україні.

Як зазначили в офісі віцепрем’єрки, Ольга Стефанішина привітала Мактір з призначенням та наголосила на важливості подальшої інтенсифікації діалогу Україна-НАТО.

"Наша спільна мета – використовувати всі можливі засоби для ефективної протидії безпековим загрозам у регіоні. Подальше розширення співпраці Україна-НАТО в цьому випадку може стати не лише ключем до зміцнення обороноздатності України, а також значно посилити безпеку союзників", – наголосила Стефанішина. 

Віцепрем’єрка зазначила, що Україна високо цінує підтримку НАТО, водночас наголосивши, що навіть в умовах серйозних безпекових загроз важливо не втрачати з фокуса уваги порядок денний, пов'язаний з реформами. 

Мактір і Стефанішина зупинились на питаннях підготовки до майбутнього саміту НАТО в Мадриді та важливості напрацювання Стратегічної концепції Альянсу, яка стане дорожньою картою НАТО на наступне десятиліття й  визначить курс Альянсу щодо роботи з країнами-аспірантами.

Президент Володимир Зеленський вважає, що на саміті НАТО 29-30 червня у Мадриді Україна може отримати сигнал щодо свого членства у Альянсі.

Раніше Зеленський заявив, що ми "не будемо чекати 30-50 років" для членства у НАТО та ЄС.

Теми: НАТОУкраїна
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