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Новая глава представительства НАТО начала работу в Украине

Среда, 19 января 2022, 12:29
Новая глава представительства НАТО начала работу в Украине
Ольга Стефанишина и Карен Мактир. Фото: Офис по европейской и евроатлантической интеграции

Новоназначенная глава представительства НАТО в Украине Карен Мактир начала работу в новой должности, проведя первую публичную встречу с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

О ходе встречи во вторник говорится на официальной странице Офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook, пишет "Европейская правда".

Мактир, назначенная в начале года, сменила на посту Александра Винникова, возглавлявшего представительство НАТО в Украине с момента его основания в марте 2016 года. Ранее Мактир занимала должность военного атташе посольства Великобритании в Украине.

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Как отметили в офисе вице-премьера, Ольга Стефанишина поздравила Мактир с назначением и отметила важность дальнейшей интенсификации диалога Украина-НАТО.

"Наша общая цель – использовать все возможные средства для эффективного противодействия угрозам безопасности в регионе. Дальнейшее расширение сотрудничества Украина-НАТО в этом случае может стать не только ключом к укреплению обороноспособности Украины, а также значительно усилить безопасность союзников", – подчеркнула Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что Украина высоко ценит поддержку НАТО, в то же время подчеркнув, что даже в условиях серьезных угроз безопасности важно не упускать из фокуса внимания повестку дня, связанную с реформами.

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Мактир и Стефанишина остановились на вопросах подготовки к предстоящему саммиту НАТО в Мадриде и важности разработки Стратегической концепции Альянса, которая станет дорожной картой НАТО на следующее десятилетие и определит курс Альянса по работе со странами-аспирантами.

Президент Владимир Зеленский считает, что на саммите НАТО 29-30 июня в Мадриде Украина может получить сигнал о своем членстве в Альянсе.

Ранее Зеленский заявил, что мы не будем ждать 30-50 лет для членства в НАТО и ЕС.

Темы: НАТОУкраина
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