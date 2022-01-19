В Європарламенті побачили загрозу вибіркового правосуддя у справі Порошенка

В Європейському парламенті закликають провести судове слухання справи колишнього президента Петра Порошенка з дотриманням стандартів і не вдаватися до вибіркового правосуддя.

Про це йдеться у заяві голови делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС-Україна Вітольда Ващиковського, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

"Печерський районний суд Києва розпочав слухання у справі експрезидента Петра Порошенка, якому висувають дуже серйозні звинувачення, зокрема у державній зраді та пособництві терористичним організаціям. Це сталося в критичний момент для України, оскільки країна зіткнулася з черговою серйозною загрозою подальшої ескалації російської агресії, про що свідчить військове нарощування російських військ уздовж її кордонів", - йдеться у заяві.

За його словами, стратегічне партнерство між ЄС та Україною ґрунтується на спільних цінностях та прагненні підтримувати якнайвищий рівень міжнародних стандартів, тому в Європарламенті очікують, що українська влада буде проводити всі провадження з дотриманням цих цінностей і стандартів, серед яких прозорість судових процедур, належний процес, незалежність і неупередженість судової влади.

"Україні необхідно покласти край триваючому замкненому колу вибіркового правосуддя, яке використовується проти її колишніх лідерів. Без внутрішньополітичної стабільності нація не зможе протистояти загрозам з боку Росії", - заявив Ващиковський.

В заяві наголошується, що ослаблення злагодженості та стійкості українського суспільства зіграє лише на руку тим, хто прагне послабити та підірвати його розколами, гібридними атаками, дезінформацією, відкритими військовими загрозами та військовою агресією.

"Ми щиро сподіваємося, що Україна зможе уникнути токсичної політичної поляризації та внутрішньополітичної боротьби, і зможе захистити свою єдність та рішучість протистояти будь-яким подальшим загрозам і гібридним атакам, спрямованим проти неї з боку путінської Росії", - йдеться в заяві.

Зазначимо, що 19 січня у Печерському суді заплановане обрання запобіжного заходу Порошенку.

Нагадаємо, у грудні Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.

6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва заарештував майно Порошенка у справі про державну зраду.