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В Європарламенті побачили загрозу вибіркового правосуддя у справі Порошенка

Середа, 19 січня 2022, 13:24

В Європейському парламенті закликають провести судове слухання справи колишнього президента Петра Порошенка з дотриманням стандартів і не вдаватися до вибіркового правосуддя.

Про це йдеться у заяві голови делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС-Україна Вітольда Ващиковського, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

"Печерський районний суд Києва розпочав слухання у справі експрезидента Петра Порошенка, якому висувають дуже серйозні звинувачення, зокрема у державній зраді та пособництві терористичним організаціям. Це сталося в критичний момент для України, оскільки країна зіткнулася з черговою серйозною загрозою подальшої ескалації російської агресії, про що свідчить військове нарощування російських військ уздовж її кордонів", - йдеться у заяві.

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За його словами, стратегічне партнерство між ЄС та Україною ґрунтується на спільних цінностях та прагненні підтримувати якнайвищий рівень міжнародних стандартів, тому в Європарламенті очікують, що українська влада буде проводити всі провадження з дотриманням цих цінностей і стандартів, серед яких прозорість судових процедур, належний процес, незалежність і неупередженість судової влади.

"Україні необхідно покласти край триваючому замкненому колу вибіркового правосуддя, яке використовується проти її колишніх лідерів. Без внутрішньополітичної стабільності нація не зможе протистояти загрозам з боку Росії", - заявив Ващиковський.

В заяві наголошується, що ослаблення злагодженості та стійкості українського суспільства зіграє лише на руку тим, хто прагне послабити та підірвати його розколами, гібридними атаками, дезінформацією, відкритими військовими загрозами та військовою агресією.

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"Ми щиро сподіваємося, що Україна зможе уникнути токсичної політичної поляризації та внутрішньополітичної боротьби, і зможе захистити свою єдність та рішучість протистояти будь-яким подальшим загрозам і гібридним атакам, спрямованим проти неї з боку путінської Росії", - йдеться в заяві.

Зазначимо, що 19 січня у Печерському суді заплановане обрання запобіжного заходу Порошенку.

Нагадаємо, у грудні Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.

6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва заарештував майно Порошенка у справі про державну зраду.

Теми: ПорошенкоЄвропа
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