Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Европарламенте увидели угрозу выборочного правосудия в деле Порошенко

Среда, 19 января 2022, 14:24

В Европейском парламенте призывают провести судебное слушание дела бывшего президента Петра Порошенко с соблюдением стандартов и не прибегать к выборочному правосудию.

Об этом говорится в заявлении главы делегации Европарламента в комитете Ассоциации ЕС-Украина Витольда Ващиковского, текст которого находится в распоряжении "Европейской правды".

"Печерский районный суд Киева начал слушания по делу экс-президента Петра Порошенко, которому предъявляют очень серьезные обвинения, в частности в государственной измене и пособничестве террористическим организациям. Это произошло в критический момент для Украины, поскольку страна столкнулась с очередной серьезной угрозой дальнейшей эскалации российской агрессии, о чем свидетельствует военное наращивание российских войск вдоль ее границ", - говорится в заявлении.

По его словам, стратегическое партнерство между ЕС и Украиной основывается на общих ценностях и стремлении поддерживать наивысший уровень международных стандартов, поэтому в Европарламенте ожидают, что украинские власти будут проводить все производства с соблюдением этих ценностей и стандартов, среди которых прозрачность судебных процедур, надлежащий процесс, независимость и беспристрастность судебной власти.

"Украине необходимо положить конец продолжающемуся замкнутому кругу выборочного правосудия, которое используется против ее бывших лидеров. Без внутриполитической стабильности нация не сможет противостоять угрозам со стороны России", - заявил Ващиковский.

В заявлении отмечается, что ослабление слаженности и устойчивости украинского общества сыграет только на руку тем, кто стремится ослабить и подорвать его расколами, гибридными атаками, дезинформацией, открытыми военными угрозами и военной агрессией.

"Мы искренне надеемся, что Украина сможет избежать токсичной политической поляризации и внутриполитической борьбы, и сможет защитить свое единство и решимость противостоять любым дальнейшим угрозам и гибридным атакам, направленным против нее со стороны путинской России", - говорится в заявлении.

Отметим, что 19 января в Печерском суде запланировано избрание меры пресечения Порошенко.

Напомним, в декабре Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.

6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.

Темы: ПорошенкоЕвропа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить

Все новости...
Порошенко
Не арест: суд наложил на Порошенко обязательство
Возле Печерского суда произошла стычка, а Порошенко сходил в церковь
Лидер "Голоса" заявила, что вместе с Порошенко будет оппонировать властям
Последние новости
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
19:41
Депутатов просят отклонить законопроект о "20 тысяч евро совершеннолетним"
19:29
Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет
19:23
Байден обсудит с европейскими лидерами кризис вокруг Украины
Все новости...