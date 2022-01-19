Біля Печерського суду сталася сутичка, а Порошенко сходив до церкви

Біля Печерського суду столиці, де на 14.00 заплановане обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України Петру Порошенку, сталися сутички між прихильниками політика і правоохоронцями.

Джерело: телеефіри з-під суду, Facebook-сторінка Порошенка, коментар пресслужби поліції "Українській правді"

Деталі: Відзначається, що правоохоронці не дозволили встановити вуличні печі та бочки для обігріву відкритим вогнем учасникам мітингу біля будівлі суду.

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фото: УП

Силовики забрали бочки, ймовірно із водою, хоча організатори акції біля суду запевняли, що джерела вогню будуть закриті і не будуть контактувати із бруківкою. За словами організатора, мітингуючі хотіли запалити піч для обігріву та приготування чаю.

Потім правоохоронці намагалися розібрати намети прихильників Порошенка, але через кілька хвилин тисняви вони залишили палатки у спокої.

фото: Дмитро Ларін, УП

Після цього між прихильниками Порошенка і правоохоронцями почалася штовханина.

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Сам політик опублікував відео біля Михайлівського собору і розповів, що молився у храмі.

Пряма мова Порошенка: "Сьогодні дуже важливо обов’язково бути в храмі. Обов’язково помолитися. Обов’язково мати доступ до святої води. Бо свята вода, яка освячена у цей день під час відповідного чину, вона змиває всі негаразди, все що зроблено дияволом. І вона очищує, наближає до того, щоб усе було добре.

Я в захваті від того як ми сьогодні робили спільну молитву в нашому храмі".

Згодом прессекретар Порошенка Святослав Цеголко повідомив "Українській правді", що політик був у церкві до того, як почалися сутички біля суду.

19 січня християни східного обряду святкують Водохреще.

У пресслужбі поліції Києва "Українській правді" повідомили, що під судом достатня кількість правоохоронців для забезпечення громадянського порядку, але точну кількість не змогли назвати. Інформацію щодо сутичок прокоментувати не змогли.

Під судом над Порошенком поліцейські зносять встановлені намети, де учасникам акції мали роздавати бутерброди і чай pic.twitter.com/4PSHsdpojk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 19, 2022

Що було раніше: Печерський суд, який 17 січня обирав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям, переніс засідання на 19 січня. Головуючий суддя Олексій Соколов пробув у нарадчій кімнаті 5 годин.

Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень. Прокурори зазначали, що Порошенко може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази.

Сам Порошенко в інтерв’ю УП розповів, що будь-який запобіжний захід щодо нього буде соромом для України: "Це перешкоджання моїй політичній діяльності як всередині країни, так і закордоном".

фото: Дмитро Ларін, УП

Передісторія:

П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.

6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.

17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.

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