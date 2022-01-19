Одесита, який був начальником "розвідки" бойовиків, засудили до 8 років

Двох громадян України засудили за діяльність на боці терористичної організації "ДНР": одесита – до 8 років, донеччанина – до 5 років позбавлення волі.

Джерело: Державна прикордонна служба України, Офіс генерального прокурора

Деталі: Перший громадянин України був у лавах бойовиків із 05.08.2014 року до 30.03.2017 року,

4 серпня 2014 року він виїхав з Одеси до Донецька, де увійшов до одного з підрозділів терористичної організації "ДНР", "керуючись особистими переконаннями" і підтримуючи сепаратистські настрої. Він мав військову підготовку: проходив строкову службу в аеромобільних військах ЗСУ у 2007-2008 роках.

На окупованих територіях одесит супроводжував військову техніку та керівників незаконних військових формувань т.зв. "ДНР" та "ЛНР", в тому числі керівництва підрозділів збройних сил РФ, по населених пунктах Донецької та Луганської областей.

Згодом він входив в особисту охорону одного з керівників терористичної організації.

З травня 2016 року чоловік очолював "розвідку" бойовиків.

Згодом він написав рапорт на звільнення та відправився до Москви, звідки поїхав в Одесу.

Одесита у квітні 2017 року затримали прикордонники Сумського загону в пункті контролю для залізничного сполучення "Конотоп", коли той намагався потрапити в Україну потягом Москва-Одеса.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав одесита винним за ч. 1 ст. 2583 ККУ "Створення терористичної групи чи терористичної організації", – і засудив його до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла. Крім того, обвинувачений має сплатити на користь держави витрати на проведення судової портретної експертизи в сумі 989 гривень 60 копійок.

Ще один громадянин України, уродженець Донецька, з 2018 року до вересня 2021 року брав участь у діяльності одного з незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР".

Він ніс бойові чергування, брав участь у проведенні військової, стройової та фізичної підготовки структурного підрозділу терористичної організації.

У листопаді 2021 року йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Суд визнав цього чоловіка винним в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) і засудив до 5 років позбавлення волі.