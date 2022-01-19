Одессита, который был начальником "разведки" боевиков, приговорили к 8 годам

Двух граждан Украины осудили за деятельность на стороне террористической организации "ДНР": одессита – к 8 годам, дончанина – к 5 годам лишения свободы.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, Офис генерального прокурора

Детали: Первый гражданин Украины был в рядах боевиков с 05.08.2014 года по 30.03.2017 года,

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4 августа 2014 года он выехал из Одессы в Донецк, где вошел в одно из подразделений террористической организации ДНР, руководствуясь личными убеждениями и поддерживая сепаратистские настроения. У него была военная подготовка: проходил срочную службу в аэромобильных войсках ВСУ в 2007-2008 годах.

На оккупированных территориях одессит сопровождал военную технику и руководителей незаконных военных формирований т.н. "ДНР" и "ЛНР", в том числе руководства подразделений вооруженных сил РФ, по населенным пунктам Донецкой и Луганской областей.

Позже он входил в личную охрану одного из руководителей террористической организации.

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С мая 2016 года мужчина возглавлял "разведку" боевиков.

Впоследствии он написал рапорт на увольнение и отправился в Москву, откуда уехал в Одессу.

Одессита в апреле 2017 года задержали пограничники Сумского отряда в пункте контроля железнодорожного сообщения "Конотоп", когда тот пытался попасть в Украину на поезде Москва-Одесса.

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал одессита виновным по ч. 1 ст. 258-3 УКУ "Создание террористической группы или террористической организации" – и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья. Кроме того, обвиняемый должен оплатить в пользу государства расходы по проведению судебной портретной экспертизы в сумме 989 гривен 60 копеек.

Еще один гражданин Украины, уроженец Донецка, с 2018 года по сентябрь 2021 года участвовал в деятельности одного из незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР".

Он нес боевые дежурства, участвовал в проведении военной, строевой и физической подготовки структурного подразделения террористической организации.

В ноябре 2021 года ему было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Суд признал этого мужчину виновным в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и приговорил к 5 годам лишения свободы.