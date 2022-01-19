Біля Печерського суду постраждав один поліцейський та один мітингувальник – поліція

Біля Печерського суду, де проходила акція прихильників 5-го президента України Петра Порошенка, постраждав один поліцейський та один мітингувальник, затриманих немає.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції та не влаштовувати провокації.

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Водночас інформуємо, що внаслідок штовханини, яка відбулася у результаті невиконання вимог правоохоронців постраждав один поліцейський. Також із повідомленням про отримання тілесних ушкоджень звернувся один учасник акції.

На цей час затриманих чи доставлених до управління поліції немає".

Деталі: Оскільки у центральній частині Києва біля Печерського районного суду у середу відбувається акція за масової участі громадян, метою забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, зокрема кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу, військовослужбовці Національної гвардії, співробітники ДСНС несуть службу у посиленому режимі.

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Що передувало: Правоохоронці не дозволили мітингувальникам встановити вуличні печі та бочки для обігріву відкритим вогнем біля будівлі суду.

Також поліцейські намагалися розібрати намети прихильників Порошенка, але через кілька хвилин тисняви вони залишили їх у спокої. Між прихильниками Порошенка і правоохоронцями сталася штовханина.