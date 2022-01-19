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Возле Печерского суда пострадал один полицейский и один митингующий – полиция

Среда, 19 января 2022, 15:18
Схватки под Печерским судом. фото Дмитрия Ларина, УП

Возле Печерского суда, где проходила акция сторонников 5 президента Украины Петра Порошенко, пострадал один полицейский и один митингующий, задержанных нет.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокации.

В то же время информируем, что в результате стычки, которая произошла в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с уведомлением о получении телесных повреждений обратился один участник акции.

В настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет".

Детали: Поскольку в центральной части Киева возле Печерского районного суда в среду проходит акция при массовом участии граждан, целью обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, в частности кинологи, взрывотехники и полиция диалога, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники ГСЧС несут службу в усиленном режиме.

Что предшествовало: Правоохранители не разрешили митингующим установить уличные печи и бочки для обогрева открытым огнем у здания суда.

Также полицейские пытались разобрать палатки поклонников Порошенко, но через несколько минут давки они оставили их в покое. Между сторонниками Порошенко и правоохранителями произошли стычки.

Украинская правда
Темы: акцииПорошенкоКиевполиция


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