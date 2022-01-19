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Чверть вакцинованих українців старше 60 років подали заявку на "ковідну тисячу"

Середа, 19 січня 2022, 15:25
Чверть вакцинованих українців старше 60 років подали заявку на ковідну тисячу
Олександр Грибан. фото з його Facebook

Чверть із 3,5 мільйона вакцинованих українців віком старше 60 років подала заявки на отримання тисячі гривень в рамках програми "єПідтримка".

Джерело: заступник міністра економіки Олександр Грибан на онлайнбрифінгу 19 січня

Пряма мова: "На сьогодні отримано близько 930 тисяч заявок від цієї вікової категорії громадян. Всього у нас близько 3,5 млн провакцинованих людей 60 плюсю Тобто на сьогодні цк близько 25% заявок отримано…

Зараз ми поширюємо дію програми на людей віком від 60 років і вони вже з наступного понеділка будуть мати можливість купувати ліки. Банки перевірятимуть вік людини саме у момент проведення платежу.

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Звертаємо увагу, що за кошти програми можгна буде придбати виключно лікарські засоби. Не можна купувати засоби з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи якісь медичні прилади".

Деталі: Заступник міністра економіки нагадав, що програма "єПідтримка" діятиме до 18 грудня 2022 року. За словами Грибала, механізм виплат офлайн, для людей які не мають смартфонів, запустять у другому-третьому кварталі цього року.

Валентина Романенко, УП
Теми: вакцинація
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