Чверть вакцинованих українців старше 60 років подали заявку на "ковідну тисячу"

Чверть із 3,5 мільйона вакцинованих українців віком старше 60 років подала заявки на отримання тисячі гривень в рамках програми "єПідтримка".



Джерело: заступник міністра економіки Олександр Грибан на онлайнбрифінгу 19 січня

Пряма мова: "На сьогодні отримано близько 930 тисяч заявок від цієї вікової категорії громадян. Всього у нас близько 3,5 млн провакцинованих людей 60 плюсю Тобто на сьогодні цк близько 25% заявок отримано…

Зараз ми поширюємо дію програми на людей віком від 60 років і вони вже з наступного понеділка будуть мати можливість купувати ліки. Банки перевірятимуть вік людини саме у момент проведення платежу.

Звертаємо увагу, що за кошти програми можгна буде придбати виключно лікарські засоби. Не можна купувати засоби з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи якісь медичні прилади".



Деталі: Заступник міністра економіки нагадав, що програма "єПідтримка" діятиме до 18 грудня 2022 року. За словами Грибала, механізм виплат офлайн, для людей які не мають смартфонів, запустять у другому-третьому кварталі цього року.