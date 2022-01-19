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Четверть вакцинированных украинцев старше 60 лет подали заявку на "ковидную тысячу"

Среда, 19 января 2022, 15:25
Четверть вакцинированных украинцев старше 60 лет подали заявку на ковидную тысячу
Александр Грибан. фото из его Facebook

Четверть из 3,5 миллиона вакцинированных украинцев старше 60 лет подала заявки на получение тысячи гривен в рамках программы "еПоддержка".

Источник: заместитель министра экономики Александр Грибан на онлайн брифинге 19 января

Прямая речь: "На сегодняшний день получено около 930 тысяч заявок от этой возрастной категории граждан. Всего у нас около 3,5 млн провакцинированных людей 60 плюс. То есть на сегодня это около 25% заявок получено…

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Сейчас мы распространяем действие программы на людей старше 60 лет и они уже со следующего понедельника будут иметь возможность покупать лекарства. Банки будут проверять возраст человека как раз в момент проведения платежа.

Обращаем внимание, что за средства программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства. Нельзя будет покупать средства с недоказанной эффективностью, биологически активные добавки или какие-либо медицинские приборы".

Детали: Замминистра экономики напомнил, что программа "еПоддержка"будет действовать до 18 декабря 2022 года. По словам Грибала, механизм выплат офлайн, для людей не имеющих смартфонов, запустят во втором-третьем квартале этого года.

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Валентина Романенко, УП
Темы: вакцинация
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