Кабмін "бустернувся"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та урядовці отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Джерело: "Урядовий портал"

Пряма мова Шмигаля: "Цього місяця українці отримали змогу зробити щеплення бустерною дозою вакцини. Сьогодні після засідання вакцинувались члени уряду. Ми з міністрами своїм прикладом закликаємо всіх українців робити щеплення: як базовими двома дозами, так і додатковою".

Деталі: Повідомляється також, що мобільні бригади вакцинували усіх охочих працівників секретаріату Кабінету міністрів.

Глава уряду наголосив, що вакцинація допомагає захиститися від COVID-19, зокрема від нового штаму "Омікрон", та знижує ризик смерті від вірусу в десять разів.