Кабмин "бустернулся"

Премьер-министр Денис Шмигаль и члены правительства получили бустерную дозу вакцины против COVID-19.

Источник: "Правительственный портал"

Прямая речь Шмыгаля: "В этом месяце украинцы получили возможность получить бустерную дозу вакцины. Сегодня после заседания вакцинировались члены правительства. Мы с министрами своим примером призываем всех украинцев делать прививки: как базовыми двумя дозами, так и дополнительной".

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Детали: Сообщается также, что мобильные бригады вакцинировали всех желающих секретариата Кабинета министров.

Глава правительства подчеркнул, что вакцинация помогает защититься от COVID-19, в том числе от нового штамма "Омикрон", и снижает риск смерти от вируса в десять раз.