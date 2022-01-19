Кабмин "бустернулся"
Среда, 19 января 2022, 17:07
Премьер-министр Денис Шмигаль и члены правительства получили бустерную дозу вакцины против COVID-19.
Источник: "Правительственный портал"
Прямая речь Шмыгаля: "В этом месяце украинцы получили возможность получить бустерную дозу вакцины. Сегодня после заседания вакцинировались члены правительства. Мы с министрами своим примером призываем всех украинцев делать прививки: как базовыми двумя дозами, так и дополнительной".
Детали: Сообщается также, что мобильные бригады вакцинировали всех желающих секретариата Кабинета министров.
Глава правительства подчеркнул, что вакцинация помогает защититься от COVID-19, в том числе от нового штамма "Омикрон", и снижает риск смерти от вируса в десять раз.
Украинская правда