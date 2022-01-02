Помер поранений 27 грудня 20-річний боєць

Першого січня помер 20-річний коростенець Ігор Тичина, якого поранив снайпер у районі ООС 27 грудня.

Джерело: заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська у коментарі Суспільному

Деталі: За її словами, Тичина воював на сході України у складі 95 десантно-штурмової бригади.

"27 грудня Ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося", - сказала Чижевська.

Вона розповіла, що хлопець закінчив у Коростені школу №10. Він виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом.

фото: Коростенський міський колегіум

Прощання з воїном відбудеться на центральній площі Коростеня.

Що передувало: 27 грудня на Донбасі окупанти поранили двох бійців ЗСУ.