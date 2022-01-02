Помер поранений 27 грудня 20-річний боєць
Неділя, 2 січня 2022, 16:11
Першого січня помер 20-річний коростенець Ігор Тичина, якого поранив снайпер у районі ООС 27 грудня.
Джерело: заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська у коментарі Суспільному
Деталі: За її словами, Тичина воював на сході України у складі 95 десантно-штурмової бригади.
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"27 грудня Ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося", - сказала Чижевська.
Вона розповіла, що хлопець закінчив у Коростені школу №10. Він виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом.
Прощання з воїном відбудеться на центральній площі Коростеня.
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Українська правда