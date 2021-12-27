Окупанти на Донбасі поранили двох бійців ЗСУ
Упродовж доби 26 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню і одне - з початку поточної доби, поранено двох військових української армії.
Джерело: штаб ООС
Деталі: У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.
Поблизу Талаківки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
Станом на 7 годину ранку 27 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.
У напрямку Нью-Йоркуа окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Внаслідок дій найманців двоє військових отримали поранення, стан їхнього здоров’я – важкий.
Нагадаємо: Внаслідок ворожих дій в районі ООС український військовий дістав поранення, він перебуває у важкому стані.