Окупанти на Донбасі поранили двох бійців ЗСУ

Упродовж доби 26 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню і одне - з початку поточної доби, поранено двох військових української армії.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Поблизу Талаківки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Станом на 7 годину ранку 27 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Нью-Йоркуа окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок дій найманців двоє військових отримали поранення, стан їхнього здоров’я – важкий.

Нагадаємо: Внаслідок ворожих дій в районі ООС український військовий дістав поранення, він перебуває у важкому стані.