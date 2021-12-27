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Окупанти на Донбасі поранили двох бійців ЗСУ

Понеділок, 27 грудня 2021, 07:37
фото: штаб ООС

Упродовж доби 26 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню і одне - з початку поточної доби, поранено двох військових української армії.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем. 

Поблизу Талаківки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Станом на 7 годину ранку 27 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Нью-Йоркуа окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок дій найманців двоє військових отримали поранення, стан їхнього здоров’я – важкий.

Нагадаємо: Внаслідок ворожих дій в районі ООС український військовий дістав поранення, він перебуває у важкому стані.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасівійна


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