Світ знову перетнув позначку в 3 млн нових випадків коронавірусу за добу

18 січня у світі діагностували 3 461 364 нових випадки захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Індії.

Зокрема, у США зафіксували майже 711 тисяч, у Франції – понад 436 тисячі і в Індії – понад 315 тисячу нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія та Італія. Україна – на 34 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (2 374), Росії (698), Індії (493). Загалом у світі за добу від недуги померли 8 832 особи.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Іспанія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Польща.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 272 900 259 осіб. Наразі нараховується понад 60 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 583 751 смерть від COVID-19.

Нагадаємо: 17 січня у світі діагностували 3 024 484 нових випадки захворювання на коронавірус.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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