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Мир снова пересек отметку в 3 млн новых случаев коронавируса в сутки

Четверг, 20 января 2022, 06:38
фото: Эльдар Сарахман, УП

18 января в мире диагностировали 3 461 364 новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии.

В частности, в США зафиксировали почти 711 тысяч, во Франции – более 436 тысяч и в Индии – более 315 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Бразилия и Италия. Украина – на 34 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2 374), России (698), Индии (493). Всего в мире за сутки от недуга умерло 8 832 человека.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Испания.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Польша.

За все время пандемии излечились от болезни 272 900 259 человек. В настоящее время насчитывается более 60 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 583 751 смерть от COVID-19.

Напомним: 17 января в мире диагностировали 3 024 484 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в мире за сутки от недуга умерли 8043 человека.

Национальная академия наук Украины заявила, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости Covid-19. В Минздраве прогнозируют, что пик волны придется на февраль.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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