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МОЗ: В Україні почався спалах ковіду, епіцентр – західний регіон

Четвер, 20 січня 2022, 10:25
ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

В Україні розпочався спалах коронавірусної хвороби.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 20 січня

Пряма мова: "В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в Україні розпочався спалах.

Епіцентр спалаху - західна Україна. Найбільш ускладнена епідситуація - в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській".

Деталі: Ляшко зазначив, що Міністерство охорони здоровя вже направило подання про розгляд на державній комісії ТЕБ та НС червоного рівня епідемічної небезпеки на Івано-Франківщині.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019МОЗ
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