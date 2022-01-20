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Минздрав: В Украине началась вспышка ковида, эпицентр – западный регион

Четверг, 20 января 2022, 09:25
Минздрав: В Украине началась вспышка ковида, эпицентр – западный регион
иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

В Украине началась вспышка коронавирусной болезни.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 20 января

Прямая речь: "В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в Украине началась вспышка.

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Эпицентр вспышки – западная Украина. Наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской.

Детали: Ляшко отметил, что Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС красного уровня эпидемической опасности на Ивано-Франковщине.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Минздрав
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