Минздрав: В Украине началась вспышка ковида, эпицентр – западный регион

В Украине началась вспышка коронавирусной болезни.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 20 января

Прямая речь: "В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в Украине началась вспышка.

Эпицентр вспышки – западная Украина. Наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской.

Детали: Ляшко отметил, что Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС красного уровня эпидемической опасности на Ивано-Франковщине.