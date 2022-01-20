Минздрав: В Украине началась вспышка ковида, эпицентр – западный регион
Четверг, 20 января 2022, 10:25
В Украине началась вспышка коронавирусной болезни.
Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 20 января
Прямая речь: "В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в Украине началась вспышка.
Эпицентр вспышки – западная Украина. Наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской.
Детали: Ляшко отметил, что Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС красного уровня эпидемической опасности на Ивано-Франковщине.
Украинская правда