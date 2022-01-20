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У Києві зросла кількість хворих на Covid-19

Четвер, 20 січня 2022, 11:35
Фото КМДА

За добу 19 січня у столиці зафіксували 1 409 нових випадків коронавірусу, 12 хворих померли – порівняно з попередніми днями кількість хворих зросла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 409 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 12 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих понад сотня дітей: 74 дівчинки від 10 місяців до 17 років і 63 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (282), Дарницькому (222) та в Солом’янському (188) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 47 хворих на коронавірус та 61 людину з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці зафіксували 348 905 випадків коронавірусу, 8 401 хворий помер, подолали вірус 329 278 мешканців столиці, з них 751 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Передісторія:

  • У попередні дні у столиці фіксували від 510 до 1 268 хворих і від 6 до 12 смертей за добу.
  • Минулого тижня в Україні стрімко збільшилася кількість нових хворих на Covid-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла майже в два рази. У Кабміні прогнозують, що найближчим часом кількість нових хворих зростатиме.

Українська правда
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