В Киеве выросло количество больных Covid-19

За сутки 19 января в столице зафиксировали 1 409 новых случаев коронавируса, 12 больных умерли – по сравнению с предыдущими днями количество больных возросло.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 409 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 12 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных более сотни детей: 74 девочки от 10 месяцев до 17 лет и 63 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (282), Дарницком (222) и Соломенском (188) районах.

В больницы столицы госпитализировали 47 больных коронавирусом и 61 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 348 905 случаев коронавируса, 8 401 больной умер, преодолели вирус 329 278 жителей столицы, из них 751 за минувшие сутки.

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