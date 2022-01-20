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В Киеве выросло количество больных Covid-19

Четверг, 20 января 2022, 11:35
Фото КГГА

За сутки 19 января в столице зафиксировали 1 409 новых случаев коронавируса, 12 больных умерли – по сравнению с предыдущими днями количество больных возросло.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 409 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 12 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных более сотни детей: 74 девочки от 10 месяцев до 17 лет и 63 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (282), Дарницком (222) и Соломенском (188) районах.

В больницы столицы госпитализировали 47 больных коронавирусом и 61 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 348 905 случаев коронавируса, 8 401 больной умер, преодолели вирус 329 278 жителей столицы, из них 751 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Предыстория: 

  • В предыдущие дни в столице фиксировали от 510 до 1 268 больных и от 6 до 12 смертей за сутки.
  • На прошлой неделе в Украине стремительно увеличилось количество новых больных Covid-19 – недельное количество обнаруженных случаев выросло почти в два раза. В Кабмине прогнозируют, что в ближайшее время количество новых больных будет расти.

Украинская правда


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