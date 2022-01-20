"Ми скотилися до звичайного грипу": Лукашенко каже, що перехворів "омікроном"

лукашенко в лікарні з хворими на covid, риа новости

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито переніс "на ногах" коронавірус штаму "омікрон".

Джерело: Лукашенко під час зустрічі з губернатором російської Тиви

Пряма мова Лукашенка: "Ми помічаємо, що цей омікрон – це зовсім інший вірус. Може, я підозрюю, що ми вже скотилися до звичайного грипу. Він не дає пневмоній.

Реклама:

Я говорю це як людина, яка сама вдруге вже на це перехворіла.

Він пневмонії не дає. Я, наприклад, його переніс на ногах. І помітив лише наприкінці, коли якийсь там тест зробили".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Лукашенко у липні 2020 року стверджував, що безсимптомно на ногах переніс коронавірус.