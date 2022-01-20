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"Мы скатились к обычному гриппу": Лукашенко говорит, что переболел "омикроном"

Четверг, 20 января 2022, 13:55
лукашенко в больнице с больными на ковид, риа новости

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы перенес "на ногах" коронавирус штамма "омикрон".

Источник: Лукашенко во время встречи с губернатором российской Тывы

Прямая речь Лукашенко: "Мы замечаем, что этот омикрон - это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Он не дает пневмоний.

Я говорю это как человек, который сам второй раз уже этим переболел.

Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали".

Напомним: Лукашенко в июле 2020 года утверждал, что бессимптомно на ногах перенес коронавирус.

Украинская правда
Темы: Лукашенкокоронавирус


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