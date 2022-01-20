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Кремль відреагував на заяви Байдена про санкції проти банків РФ

Четвер, 20 січня 2022, 15:38
Кремль відреагував на заяви Байдена про санкції проти банків РФ

У Кремлі заявив, що "твердження про те, що російські банки не зможуть здійснювати операції з доларами у разі вторгнення РФ в Україну, можуть спровокувати початок громадянської війни в цій країні".

Джерело: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Усі ці заяви можуть сприяти дестабілізації обстановки. Вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в гарячі голови деяких представників українського керівництва, які, як кажуть, під сурдинку, можуть вирішити розпочати заново громадянську війну у своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу.Ми маємо побоювання у зв'язку з цим...

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Ми неодноразово на подібні заяви реагували, коментували. Не думаю, що треба продовжувати коментувати, бо заяви фактично повторюються під кальку. Ми вважаємо, що вони аж ніяк не сприяють розрядці напруженості, яка зараз виникла в Європі".

Деталі: Пєсков зауважив, що заяви із погрозами та попередженням, що Росії за якісь гіпотетичні дії доведеться заплатити важку ціну, звучать щодня від середнього експертного рівня до рівня глав держав. "Це відбувається із завидною постійністю протягом останнього місяця, як мінімум", - сказав Пєсков.

Чому це важливо: Розвідки США та деяких європейських країн останнім часом регулярно повідомляють, що Росія планує пряме вторгнення в Україну. РФ, у свою чергу, покладає відповідальність за ескалацію – НАТО. При цьому Кремль мусує тему, що офіційний Київ нібито планує активні бойові дії на тимчасово окупованому Донбасі. Україна неодноразово наголошувала, що нічого подібного не планує. Офіційний Захід застерігав, що для формального приводу для вторгненняЮ РФ може використати провокацію.

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Росія не визнає, що 8 рік провадить військову агресію проти України і називає свою гібридну війну "внутрішньоукраїнським конфліктом".

Теми: РосіяСША
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