Кремль отреагировал на заявления Байдена о мерах против банков РФ

В Кремле считают, что "утверждения о том, что российские банки не смогут совершать операции с долларами в случае вторжения РФ на Украину, могут спровоцировать начало гражданской войны в этой стране".

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки. Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока. Мы опасаемся в этой связи…

Мы неоднократно на подобные заявления реагировали, комментировали. Не думаю, что нужно продолжать комментировать, потому что заявления фактически повторяются под кальку. Мы полагаем, что они никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе".

Детали: Песков заметил, что заявления с угрозами и предупреждением, "что России за некие гипотетические действия придется заплатить тяжелую цену, звучат ежедневно от среднего экспертного уровня до уровня глав государств". "Это происходит с завидным постоянством на протяжении последнего месяца, как минимум", - сказал Песков.

Почему это важно: Разведки США и некоторых европейских стран в последнее время регулярно сообщают о том, что Россия планирует прямое вторжение в Украину. РФ, в свою очередь, возлагает ответственность за эскалацию – на НАТО. При этом Кремль муссирует тему, что официальный Киев якобы планирует активные боевые действия на временно оккупированном Донбассе. Украина неоднократно подчеркивала, что ничего подобного не планирует.

Официальный Запад предостерег, что в качестве формального повода для вторжения РФ может использовать провокацию.

Россия не признает, что 8 год ведет военную агрессию против Украины и называет свою гибридную войну "внутриукраинским конфликтом".