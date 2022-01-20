США наклали санкції на двох депутатів ОПЗЖ за "дестабілізацію України"

Міністерство фінансів США оголосило про накладання санкцій на чотирьох громадян України, у тому числі двох народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя", за "сприяння Росії у дестабілізації України".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під санкції потрапили депутати "Опозиційного блоку" Тарас Козак та Олег Волошин, також колишній депутат-регіонал, співавтор "законів 16 січня" Володимир Олійник та Володимир Сівкович, заступник секретаря РНБО за президентства Віктора Януковича.

У Мінфіні заявили, що ці четверо осіб залучені до керованої російським урядом діяльності задля дестабілізації України.

"Названі особи діють за вказівками російського ФСБ та підтримують керовані з Росії операції впливу, спрямовані проти США, їхніх союзників і партнерів. Ці четверо осіб відігравали ту чи іншу роль у російських глобальних кампаніях для дестабілізації ситуації у суверенних державах задля сприяння політичним цілям Кремля. США продовжать вживати кроків через такі дії, як ця, та у партнерстві з українським урядом, задля ідентифікації, викриття і припинення дестабілізаційних дій Росії", - йдеться у заяві.

У повідомленні Мінфіну зазначається, що російська розвідка отримала вказівку вербувати чинних та колишніх українських посадовців для того, щоб підготуватись перебрати управлінський контроль та контроль над критичною інфраструктурою України. "У центрі цієї роботи - Тарас Козак та Олег Волошин, двоє чинних народних депутатів від партії Віктора Медведчука, який вже під санкціями США за його роль у підриві суверенітету України в 2014 році", - йдеться у тексті.

Зазначається, що Козак, який контролює кілька телеканалів, підтримав план ФСБ "очорнити" топ-представників близького оточення Володимира Зеленського, звинувачуючи їх у провалі боротьби з епідемією коронавірусу. На додачу Козак використовував свої медіаресурси для просування дезінформаційних наративів щодо президентських виборів у США. У США вважають, що протягом 2020 року Козак співпрацював з агентурою ФСБ.

Щодо Волошина зазначають, що він працював з російськими агентами для послаблення позицій українського уряду, а також з росіянином Костянтином Клімніком, пов’язаним з ФСБ, на якого наклали санкції за спроби впливати на вибори у США - задля координації передачі інформації для впливу на вибори у США.

Щодо Володимира Олійника зазначають, що він переїхав до Росії з України після революції та поділяє антизахідні погляди. У США вважають, що він у 2021 році за вказівкою ФСБ займався збором інформації про критичну інфраструктуру України.

Володимир Сівкович, за даними США, працював з російською розвідувальною агентурою задля операцій впливу, щоб просувати підтримку ідеї поступитися окупованим Кримом в обмін на відведення підтримуваних РФ сил із Донбасу.

"На початку 2020 року Сівкович координувався з російською розвідкою задля просування дезінформаційних кампаній Андрія Деркача перед президентськими виборами", - зазначають у повідомленні, додаючи, що він брав участь також в інших спрямованих проти США операціях впливу з 2019 року.

Санкції передбачають блокування усього майна та активів цих осіб у США, або які перебувають в управлінні громадян США чи американських компаній, а також блокування будь-яких компаній, які напряму чи опосередковано, на 50% або більше перебувають у власності цих осіб.

Без дозволу Управління контролю за іноземними активами США OFAC американцям забороняється здійснювати транзакції, що стосуються активів цих осіб, надання на їхню користь чи отримання від них коштів, товарів та послуг.

Нагадаємо, у січні 2021 року США розширили перелік осіб та компаній, звинувачених у втручанні у вибори в США. У списку опинилися народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, ексдепутат Олександр Онищенко, експрокурор Костянтин Кулик, а також Андрій Теліженко - колишній співробітник українського посольства у США, який допомагав особистому адвокату президента Трампа Рудольфу Джуліані збирати в Україні інформацію, яка могла б нашкодити колишньому віцепрезиденту Джо Байдену на виборах 2020 року.

У 2020 році США запровадили санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.